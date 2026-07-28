Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mehrere Taschendiebstähle und ein versuchter Taschendiebstahl in Supermärkten und aus Pkw im Landkreis Oldenburg +++ Polizei warnt

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende und zu Beginn der Woche ist es im Landkreis Oldenburg zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen sowie einem versuchten Taschendiebstahl gekommen. In allen Fällen nutzten die Täter kurze Momente der Unaufmerksamkeit aus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und sensibilisiert für die Maschen der Täter.

Geldbörse aus Handtasche in Hude entwendet

Am Montag, 27. Juli 2026, zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr, kaufte eine Frau in einem Lebensmitteldiscounter in der Langenberger Straße in Hude ein. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Handtasche geöffnet worden war und ihre Geldbörse fehlte. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Geldbörse aus unverschlossenem Pkw gestohlen

Bereits am Samstag, 25. Juli 2026, zwischen 11:50 Uhr und 12:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pkw in der Dr.-Gustav-Thye-Straße in Hude eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karten. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Portemonnaie aus Handtasche im Einkaufswagen gestohlen

Am Montag, 27. Juli 2026, zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr, wurde einer Frau in einem Einkaufsmarkt in der Rheinstraße in Wardenburg das Portemonnaie aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich auch EC-Karte, Personalausweis und Führerschein in der Geldbörse. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Versuchter Taschendiebstahl in Ganderkesee

Am Montag, 27. Juli 2026, gegen 10:30 Uhr, kam es zudem in einem ALDI-Markt an der Stedinger Straße im Ortsteil Bookholzberg zu einem versuchten Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch, sodass kein Diebesgut erlangt wurde.

Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

Taschendiebe nutzen häufig kurze Momente der Unaufmerksamkeit aus.

Bewahren Sie Wertsachen deshalb möglichst körpernah in verschlossenen Innentaschen auf.

Handtaschen sollten stets verschlossen und auf der Körpervorderseite getragen werden.

Geldbörsen gehören nicht sichtbar in Einkaufstaschen oder Einkaufswagen.

Zudem sollten Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit grundsätzlich verschlossen werden.

Wer Zahlungskarten verliert oder sie gestohlen werden, sollte diese umgehend sperren lassen und den Diebstahl bei der Polizei anzeigen. Dadurch kann unter anderem eine sogenannte KUNO-Sperrung veranlasst werden, die einen Missbrauch der Karte im Lastschriftverfahren erschwert.

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