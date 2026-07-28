Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrerin mit 2,99 Promille in Wardenburg unterwegs
Delmenhorst (ots)
Eine stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin ist am Sonntag, 26. Juli 2026, gegen 21:00 Uhr, in Wardenburg von der Polizei Wildeshausen kontrolliert worden.
Die Frau befuhr mit einem Fiat die Huntestraße aus Richtung Sandkrug kommend in Richtung Wardenburg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille.
Der Frau wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt.
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