Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Rathaus +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind zwischen Sonntagnachmittag, 26. Juli 2026, und Montagmorgen, 27. Juli 2026, in das Rathaus in Delmenhorst eingebrochen.

In der Zeit von 16:00 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden zahlreiche Türen gewaltsam geöffnet und Räumlichkeiten durchsucht. Darüber hinaus beschädigten die Täter diverse Gegenstände.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Delmenhorst bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rathauses beziehungsweise des Standesamtes beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

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