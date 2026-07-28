PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Pedelecs in Nordenham +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 25. Juli 2026, ist in Nordenham ein Pedelec entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 70-jähriger Mann sein Pedelec der Marke Prophete in der Zeit von 16:00 bis 16:30 Uhr neben dem Einkaufswagenstand des REWE-Marktes in der Deichgräfenstraße ab und sicherte es mit einem Kabelschloss. Während seines Einkaufs entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrrad.

Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des REWE-Marktes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 09:22

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrerin mit 2,99 Promille in Wardenburg unterwegs

    Delmenhorst (ots) - Eine stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin ist am Sonntag, 26. Juli 2026, gegen 21:00 Uhr, in Wardenburg von der Polizei Wildeshausen kontrolliert worden. Die Frau befuhr mit einem Fiat die Huntestraße aus Richtung Sandkrug kommend in Richtung Wardenburg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:54

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Rathaus +++ Polizei sucht Zeugen

    Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind zwischen Sonntagnachmittag, 26. Juli 2026, und Montagmorgen, 27. Juli 2026, in das Rathaus in Delmenhorst eingebrochen. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden zahlreiche Türen gewaltsam geöffnet und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren