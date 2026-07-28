Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Pedelecs in Nordenham +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 25. Juli 2026, ist in Nordenham ein Pedelec entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 70-jähriger Mann sein Pedelec der Marke Prophete in der Zeit von 16:00 bis 16:30 Uhr neben dem Einkaufswagenstand des REWE-Marktes in der Deichgräfenstraße ab und sicherte es mit einem Kabelschloss. Während seines Einkaufs entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrrad.

Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des REWE-Marktes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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