Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Taschendiebstahl nach Ablenkungsmanöver +++ Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps

Delmenhorst (ots)

Nach einem Taschendiebstahl am Montag, 27. Juli 2026, gegen 15:00 Uhr, in der Stedinger Straße in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 72-jährige Frau vor einem Discounter-Geschäft von drei bislang unbekannten Frauen angesprochen. Die Frauen bedrängten die Geschädigte und fragten sie augenscheinlich nach dem Preis eines ausgestellten Artikels. Kurz darauf ließen sie plötzlich von ihr ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Wenig später stellte die Geschädigte fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die drei unbekannten Frauen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

+ So schützen Sie sich vor Taschendieben +

Taschendiebe nutzen häufig Ablenkungsmanöver und den kurzen Moment der Unaufmerksamkeit ihrer Opfer aus. Mit einigen einfachen Maßnahmen können Sie das Risiko deutlich verringern:

Tragen Sie Bargeld, Zahlungskarten und Ausweisdokumente möglichst körpernah in verschlossenen Innentaschen.

Bewahren Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder sicher unter dem Arm auf.

Legen Sie Geldbörsen nicht sichtbar in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Einkaufswagen.

Lassen Sie Taschen in Geschäften, Restaurants oder bei der Anprobe niemals unbeaufsichtigt.

Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen, bedrängt oder in Gespräche verwickelt werden.

+ Was tun nach einem Diebstahl? +

Wer Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist, sollte umgehend die Polizei informieren und Anzeige erstatten.

Zahlungskarten sollten sofort über den Sperr-Notruf 116 116 oder direkt bei der jeweiligen Bank gesperrt werden.

Zusätzlich kann die Polizei eine sogenannte KUNO-Sperrung veranlassen, damit Debitkarten auch für das Lastschriftverfahren gesperrt werden.

Wurden Mobiltelefone oder Ausweisdokumente entwendet, sollten zudem die SIM-Karte sowie gegebenenfalls Online-Zugänge gesperrt und die zuständigen Behörden über den Verlust informiert werden.

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