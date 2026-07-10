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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach Brand einer Garage in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10. Juli 2026, gegen 01:34 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße in Großenkneten zu einem Brand in der Garage eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Huntlosen, Sandhatten und Ahlhorn waren mit insgesamt 43 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und dadurch ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, die den Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung begründen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Die entstandene Schadenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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