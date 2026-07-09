Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Ovelgönne +++ Zwei Beteiligte leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 09. Juli 2026 gegen 13:30, verletzten sich zwei Beteiligte bei einem Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne leicht.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 51-Jährige aus Oldenburg mit seinem Volkswagen Caddy die Loyermoorer Straße in Fahrtrichtung Oldenburg. In Höhe der Unfallstelle geriet er dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Der dort mit seinem Sattelzug fahrende 57-Jährige aus Polen leitete unmittelbar eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Sowohl der Unfallverursacher als auch der 57-jährige Fahrer des Sattelzugs erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Bergungsarbeiten ist die B211 derzeit zwischen Großenmeer und dem Autobahnkreuz Nord vollgesperrt. Die Straßenmeister leitet den Verkehr ab Brake ab. Derzeit wird geschätzt, dass die Sperrung noch etwa eine Stunde andauert.

Insgesamt sind an den Fahrzeugen Sachschäden in geschätzter Höhe von 40.000 Euro entstanden.

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