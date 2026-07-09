Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in Hatten +++ Vollsperrung erforderlich

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Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in der Gemeinde Hatten ist am Donnerstag, 09. Juli 2026, gegen 13:10 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück musste im Laufe des Abends voll gesperrt werden.

Zur Unfallzeit war ein 49-jähriger Mann aus dem Kreis Emsland mit einem Sattelzug auf der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs. Nach einem Überholvorgang wechselte er zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug zurück auf den rechten Fahrstreifen. Möglicherweise durch diese Lenkbewegung gerieten geladene Rinderhälften auf seinem Kühlanhänger in Bewegung, wodurch sich der gesamte Sattelanhänger aufschaukelte. Schließlich verlor der 49-Jährige die Kontrolle über seinen Sattelzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf dem leicht abschüssigen Grünstreifen auf die rechte Seite. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrerkabine selbständig verlassen. Am Sattelzug entstanden hohe Schäden, die auf etwa 130.000 Euro geschätzt wurden.

Nach dem Unfall wurde die Autobahn 29 zunächst halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte den Unfallort auf dem linken Fahrstreifen passieren. Zum Aufrichten des Sattelzuges und die anschließende Bergung wurde ab 19:00 Uhr eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet. Die Aufhebung war nach Abschluss der Arbeiten um 23:15 Uhr möglich.

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