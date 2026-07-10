Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Kupferrohren und Wärmepumpe von Baustelle in Butjadingen +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Mittwoch, 01. Juli 2026, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 09. Juli 2026, 10:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle an der Nordseeallee in Butjadingen verschafft und dort hochwertige Baumaterialien entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zunächst auf das Baustellengelände und betraten anschließend das im Rohbau befindliche Gebäude. Dort entwendeten sie mehrere Kupferrohre.

Darüber hinaus wurde eine Wärmepumpe gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Am Tatort erfolgte eine Spurensicherung. Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nordseeallee beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-115 zu melden.

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