POL-Lebach: Abbrennen eines Werbebanners

Saarwellingen (ots) - Am Ostermontag kam es in der Schwalbacher Straße in Schwarzenholz, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Sportplatz, zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen an der Straße geparkten PKW und entfernte sich nach der Kollision vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen ...

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