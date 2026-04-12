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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Abbrennen eines Werbebanners

Saarwellingen (ots)

Am Freitagabend, 10.04.2026, setzten unbekannte Täter ein Werbeplakat in Brand, welches in Saarwellingen, an der Bushaltestelle Schwarzenholzer Straße, an einem Bauzaun befestigt war. Der Brand musste durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergriff auf die angrenzende Wiese konnte verhindert werden. Das Plakat wurde zerstört. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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