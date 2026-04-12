POL-Lebach: Abbrennen eines Werbebanners
Saarwellingen (ots)
Am Freitagabend, 10.04.2026, setzten unbekannte Täter ein Werbeplakat in Brand, welches in Saarwellingen, an der Bushaltestelle Schwarzenholzer Straße, an einem Bauzaun befestigt war. Der Brand musste durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergriff auf die angrenzende Wiese konnte verhindert werden. Das Plakat wurde zerstört. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.
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