Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mit 2,95 Promille auf einem nicht versicherten E-Scooter in Butjadingen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 20:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham einen 48-jährigen Mann aus Butjadingen, der mit einem E-Scooter die Weserstraße in Butjadingen befuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass für den E-Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine erhebliche Alkoholisierung des 48-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,95 Promille.

Ein Arzt entnahm in der Folge eine Blutprobe bei dem Mann. Zudem untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt.

Gegen den E-Scooter-Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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