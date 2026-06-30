Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Kfz-Zubehörhandel gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in einen Kfz-Zubehörhandel an der Syker Straße bittet die Polizei Delmenhorst um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 28. Juni 2026, 13:00 Uhr, und Montag, 29. Juni 2026, 06:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Betrieb. Zunächst versuchten sie, ein Seitenfenster zum Lagerraum mit einem etwa einen Zentimeter breiten Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Anschließend warfen sie die Fensterscheibe mit einem Kanaldeckel ein.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Syker Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

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