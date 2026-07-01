Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung am Altglascontainer in Harpstedt +++ Polizei sucht Zeugen

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Delmenhorst (ots)

Nach einer illegalen Müllentsorgung an einem Altglascontainer in Harpstedt hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Ein Zeuge stellte am Montag, 29. Juni 2026, gegen Mittag fest, dass Unbekannte Altöl in sowie vor einem Altglascontainer in der Straße Tielingskamp entsorgt hatten. Durch das ausgelaufene Altöl wurden sowohl der Container als auch der umliegende Boden erheblich verunreinigt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Abfallentsorgung eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Altglascontainers in der Straße Tielingskamp beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 zu melden.

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