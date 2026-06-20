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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Cappeln

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Samstag, 20. Juni 2026, kurz nach 02:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Cappeln entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 30-jähriger Mann aus Dinslaken mit einem Kleintransporter die Autobahn in Richtung Hamburg. Seine Geschwindigkeit war trotz Regens und nasser Fahrbahn zu hoch, weshalb er die Kontrolle über den Transporter verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit den äußeren Schutzplanken kollidierte.

Der 30-Jährige wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, lehnte einen Transport ins Krankenhaus aber ab. Am Kleintransporter entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316117
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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