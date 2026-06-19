Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: VW-Transporter gerät auf der Autobahn 1 bei Harpstedt in Brand

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 1 im Bereich einer Baustelle bei Harpstedt ist am Donnerstag ein VW-Transporter während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bremen mit einem VW-Transporter die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Im Baustellenbereich bei Harpstedt stellte er zunächst einen Leistungsverlust an seinem Fahrzeug fest. Kurz darauf bemerkte er eine Rauchentwicklung sowie offene Flammen im Bereich des Transporters.

Der 50-Jährige brachte das Fahrzeug zum Stehen und verließ dieses unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Aufgrund der beengten Verkehrsverhältnisse im Baustellenbereich und des hohen Verkehrsaufkommen mussten die Einsatzkräfte von der Richtungsfahrbahn Osnabrück das brennende Fahrzeug auf der Richtungsfahrbahn Bremen löschen. Hierfür wurden beide Fahrtrichtungen auf Höhe der Einsatzstelle kurzzeitig voll gesperrt.

Gegen 15:35 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Osnabrück wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Abschluss der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde der ausgebrannte Transporter abgeschleppt. Gegen 18:50 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Bremen wieder vollständig frei.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

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