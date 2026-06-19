Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kupferdiebstahl von Kirchendach in Ganderkesee verhindert +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des Freitags versucht, Kupferteile vom Dach einer Kirche in Ganderkesee zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Freitag, 19. Juni 2026, gegen 03:00 Uhr, gelangten mehrere bislang unbekannte Personen auf das Dach einer Kirche am Trendelbuscher Weg in Ganderkesee. Dort schnitten sie die aus Kupfer bestehende Dachumrandung in mehrere Stücke, um diese abzutransportieren.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Personen auf dem Kirchendach und verständigte umgehend die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Durch das Zerschneiden der Dachumrandung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Wildeshausen hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Trendelbuscher Weges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

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