Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Einbruch in Gaststätte +++ Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Radfahren unter Alkoholeinfluss

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Freitag, von 22:30 Uhr bis 09:15 Uhr, wurde in eine Gaststätte in Butjadingen - Burhave, Kirchplatz, eingebrochen. Mittels eines Hebelwerkzeuges wurde die Eingangstür des Bistros aufgehebelt. Aus dem Inneren des Gebäudes wurde ein an der Wand installiertes Sparfach eines Geldinstitutes entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000,- Euro eingeschätzt. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Burhave, Tel. 04733-174200, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Radfahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 25.08.2023, um 20:36 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer, die Elbinger Straße in Richtung Glogauer Straße. Er befährt verbotswidrig die linke Fahrbahnseite und stieß dort mit dem ihm entgegenkommenden 64-jährigen Radfahrer zusammen. Beide Fahrer verletzen sich leicht. An der Unfallstelle wird festgestellt, dass beide Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Für den Pedelec-Fahrer wurde ein vorläufiger Wert von 1.65 Promille und für den Radfahrer von 0,88 Promille ermittelt. Bei beiden wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Radfahrer von dem Pedelec-Fahrer beleidigt und bedroht, so dass hier zusätzliche Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

