POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst haben am Mittwoch, 17. August 2022, eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bremer Heerstraße durchgeführt. Zwischen 05:00 und 07:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen, die auf der Bremer Heerstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs waren.

Insgesamt passierten 228 Fahrzeuge den überwachten Bereich. In 14 Fällen wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Zwölf Personen müssen sich auf die Zahlung eines Verwarngeldes einstellen. Zwei weitere Personen waren so schnell, dass sie mit der Verhängung eines Bußgeldes und in einem Fall sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 105 km/h.

