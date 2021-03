Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

++ Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++

Delmenhorst. Am 12. März 2021, 23:18 Uhr, wird der Polizei durch eine Zeugin der Verdacht einer Fahrt unter Alkoholeinfluss gemeldet. Der besagte VW Polo sei mit geringer Geschwindigkeit zunächst auf der Syker Straße und schließlich an der Stedinger Straße auf das Gelände einer Tankstelle gefahren. Während eines persönlichen Gespräches habe die Zeugin deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin des VW bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Im Rahmen der Unterstützung kann der gemeldete VW Polo durch Beamte der Polizei Wildeshausen auf dem Gelände der Tankstelle festgestellt werden. Bei der 36-Jährigen Fahrzeugführerin aus Delmenhorst kann, neben einer Beeinflussung durch Alkohol, auch eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Die Durchführung eines Atemalkoholtests ergibt einen Wert von 1,30 Promille. Der Frau ist eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt worden. Auf sie kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Wildeshausen. Am Sonntag, 14. März 2021, 00:15 Uhr, wird durch Beamte der Polizei Wildeshausen in der Lilienthalstraße ein VW Golf kontrolliert. Bei dem 62-Jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen kann eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,65 Promille. Dem Fahrzeugführer ist eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein ist beschlagnahmt worden. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

