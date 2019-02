Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: 19-jähriger entzieht sich einer Kontrolle auf der Autobahn 1 und verunfallt im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 22. Februar 2019, gegen 1:35 Uhr, verunfallte ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Autobahn 1, Fahrtrichtung Münster, in Höhe der Gemeinde Harpstedt.

Der 19-Jährige aus dem Bereich Hollern entzog sich zuvor durch Flucht einer Verkehrskontrolle, die durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten durchgeführt werden sollte. Der 19-Jährige wurde durch weitere Verkehrsteilnehmer gemeldet, da er mit seinem Audi ohne Licht und ohne Kennzeichen unterwegs war und aufgrund dessen kontrolliert werden sollte. Weiterhin sollte der Pkw in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein.

Er reagierte nicht auf Anhaltesignale, erhöhte deutlich seine Geschwindigkeit und flüchtete weiter über die Autobahn 1 in Richtung Münster. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf und forderte Unterstützung an. Mehrere Streifenwagen beteiligten sich inzwischen an der Verfolgung des Mannes.

Kurz nach der Anschlussstelle Groß Ippener kam der 19-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Verkehrstafel. Hierbei wird er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnten die im Pkw versteckten Kennzeichen zum Audi aufgefunden werden.

Da der 19-jährige körperliche Auffälligkeiten zeigte und im Pkw drogentypisches Zubehör aufgefunden wurde, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Der Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Marihuana an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Um den Nachweis des Konsums zu erbringen, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Des Weiteren wurde sein Führerschein einbehalten. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (221250).

