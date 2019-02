Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch - Ansprechen von Kindern in Nordenham - Polizei ermittelt und fährt verstärkt Streife - Kinder haben alles richtig gemacht - Handlungshilfe für Eltern, Lehrer und Kinder

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Mittwoch, den 21.02.2019, und am Donnerstag, den 22.02.19, wurden im Stadtgebiet in drei bisher bekannten Fällen Schulkinder durch einen unbekannten Mann angesprochen.

Am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, sprach der Mann Kinder auf einem Spielplatz in der Ilsestraße an. Am Donnerstagvormittag kam es zu identischen Vorfällen an der Südschule, in der Südstraße, sowie am Gymnasium Nordenham in der Bahnhofstraße.

In allen Fällen wurden die Kinder von dem Mann aufgefordert, Gewaltszenen in Form von Rangeleien nachzustellen, von welchen der Verdächtige dann Fotoaufnahmen fertigen wollte.

Alle Kinder handelten vollkommen richtig. Sie liefen weg, vertrauten sich Umstehenden oder ihren Eltern sofort an. Diese alarmierten dann die Polizei, die wiederum sofort eine Fahndung nach dem unbekannten Mann einleitete, der bislang jedoch noch nicht ermittelt werden konnte. Der Mann wurde als älterer Herr mit spärlichen Haaransatz, der dunkel bekleidet war, beschrieben. Zu einem Übergriff des Mannes kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Polizei Nordenham hat sofort nach Bekanntwerden der Vorfälle ihre Streifentätigkeit im Bereich der Schulen und Spielplätze erheblich verstärkt. Die Schulen wurden gezielt durch die Polizei angesprochen und sensibilisiert. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall "Ansprechen von Kindern durch Fremde" möchte die Polizei auch noch einmal Eltern von Schulkindern sensibilisieren, sich des Themas anzunehmen und es noch einmal gemeinsam mit den Kindern anzusprechen.

Wird ein Kind durch einen Täter bedrängt sollte es sofort weglaufen, laut rufen und nach Möglichkeit umstehende Personen/Anwohner um Hilfe bitten. Ihr Kind sollte zudem die Notrufnummer 110 kennen. Erklären sie ihrem Kind, dass es bei Gefahr ohne Geld und ohne Telefonkarte von jeder öffentlichen Telefonzelle bzw. ohne Guthaben vom Handy aus die Polizei rufen kann.

Zeugen sollten sich verdächtige Personen möglichst genau einprägen, um Sie später beschreiben zu können. Sollte sich die verdächtige Person zu einem Fahrzeug begeben, dann merken Sie sich das Autokennzeichen, die Farbe, die Fahrzeugmarke und den Fahrzeugtyp.

Zeugen die Angaben zu den oben genannten Sachverhalten machen können, wenden sich bitte an die Polizei Nordenham (04731/99810). Wenn Sie einen aktuellen Vorfall beobachten, informieren Sie bitte sofort den Polizeinotruf über "110"!

