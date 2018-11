POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Delmenhorster betrunken am Steuer und mit Rauschgift erwischt +++ Fahrzeugführer aus Bremen berauscht gefahren +++ Betrunkener Fahrzeugführer erwischt +++

Delmenhorst (ots) - Delmenhorster betrunken am Steuer und mit Rauschgift erwischt

Am Sonntagmorgen, 11. November 2018, um 04:30 Uhr, wurde auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in der Gemeinde Harpstedt ein 27-jähriger Mann aus Delmenhorst kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dieser seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Im Verlauf der weiteren Kontrolle wurden noch geringe Mengen Marihuana bei ihm aufgefunden. Dem Delmenhorster wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde wie das Betäubungsmittel beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden, da dieser verkehrsgefährdend auf dem Seitenstreifen der Autobahn stand.

+++

Fahrzeugführer aus Bremen berauscht gefahren

Ein 29-jähriger Bremer geriet am Sonntag, 11. November 2018, um 02:45 Uhr, in eine Kontrolle der Autobahnpolizei Ahlhorn. Der BMW des Mannes fiel den Beamten auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in der Gemeinde Stuhr auf und wurde im Bereich der Ortschaft Brinkum gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die auf einen möglichen Konsum von Rauschmitteln deuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine Beeinflussung durch Amphetamin an. Für den tatsächlichen Nachweis war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagten die Beamten.

+++

Betrunkener Fahrzeugführer erwischt

Einer Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn fiel am Sonntag, 11. November 2018, um 02:07 Uhr, ein Peugeot auf der Cloppenburger Straße in der Gemeinde Großenkneten auf, da dieser in Schlangenlinie fuhr. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, ein 20-jähriger rumänischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde Emstek, war schnell ersichtlich, weshalb dieser das Fahrzeug nicht mehr sicher führen konnte. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden. Dieser war bereits am 04.11.2018 durch die Polizei Vechta beschlagnahmt worden, da er dort ebenfalls unter Alkoholeinfluss einen Pkw geführt hatte.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell