Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei Geestland erwischt mehrere betrunkene Fahrer und einen ohne gültigen Führerschein

Cuxhaven (ots)

Geestland - Polizei erwischt mehrere betrunkene Fahrer und einen ohne gültigen Führerschein

Am Freitagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Geestland im Ortsteil Debstedt einen 43-jährigen Autofahrer aus Loxstedt. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. In der Nacht von Freitag auf Samstag erwischten die Beamten gleich zwei Betrunkene Fahrer. In Köhlen meldete sich kurz vor Mitternacht ein 25-jähriger Geestländer, der mit seinem Fahrrad verunfallt war. Problematisch war, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam, wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Ein alkoholisierter Autofahrer wurde zwei Stunden später in Langen kontrolliert. Der 61-jährige Bremerhavener pustete 1,16 Promille, auch bei ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurde sein Führerschein einbehalten.

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