Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kfz-Anhängers in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/ Loxstedt OT Büttel - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

In der Zeit von Donnerstag, 06.08.2026, 12:30 Uhr bis Freitag, 07.08.2026, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen zugelassenen Kfz-Anhänger des Herstellers TPV, ein Stand-up-Paddle-Board (SUP) sowie ein Schlauchboot aus einer Garage. Der Anhänger war mittels Schlosses gesichert. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Loxstedt unter der 04744-731660 oder mit dem Polizeikommissariat Schiffdorf unter der 04706-9480 in Verbindung zu setzen.

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