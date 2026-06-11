Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter geraubt: Mutmaßlicher Tatverdächtiger kurz darauf ermittelt; Trio scheiterte an Eingangstür: Zeugensuche der Polizei; Autobahnbrücke beschmiert: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. E-Scooter geraubt: Mutmaßlicher Tatverdächtiger kurz darauf ermittelt - Offenbach

(cb) Auf den E-Scooter eines anderen Teenagers hatte es am Montagabend, zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr, ein 15-jähriger Offenbacher abgesehen. Er soll den 16 Jahre alten Jugendlichen, welcher gemeinsam mit mehreren Freunden und deren Elektrokleinstfahrzeug im Hainbachweg unterwegs war, im Bereich der 10er-Hausnummern gestoppt haben. In der Folge habe er den Fahrer von dessen Scooter geschubst und sei anschließend mit dem Elektrokleinstfahrzeug geflüchtet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die Beamten den 15-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes zu. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo in Offenbach.

2. Betrügerduo erbeutete Goldkette: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Ein älterer Herr wurde am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr, in der Lilistraße (10er-Hausnummern) aus einem dunklen Kombi heraus nach dem Weg gefragt. Im weiteren Verlauf stieg die Beifahrerin des Wagens aus und übergab dem Fußgänger zum Dank vermeintlichen Schmuck. Zudem gab sie dem überraschten Senior einen Kuss auf die Wange. Mutmaßlich in diesem Moment löste die Frau den Verschluss der Goldkette des Mannes und fuhr im Anschluss daran mit ihrem Komplizen in dem Auto in unbekannte Richtung davon. Der Wert des Halsschmucks wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Zu den beiden Personen liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

Fahrer:

- kräftige Statur - dunkle Haare - bekleidet mit einem weißen Oberteil

Beifahrerin:

- circa 1,65 Meter groß, kräftige Figur, - dunkelbraune Haare - trug eine bunte Bluse

Die Kriminalpolizei aus Offenbach ist für Zeugenhinweise unter der 069 8098-1234 erreichbar.

3. Trio scheiterte an Eingangstür: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Die Alarmanlage außer Funktion gesetzt und im Anschluss daran mehrfach an der Eingangstür zu einem Cafe in der Kirchgasse (20er-Hausnummer) gehebelt: So lässt sich die Tatbegehungsweise eines Trios vom frühen Donnerstagmorgen beschreiben. Um kurz vor halb 3 sollen die drei Männer, die alle 20 bis 35 Jahre alt gewesen sein sollen, zur Tat geschritten sein. Nachdem ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, nahmen die Drei Reißaus. Zu der Bekleidungen der Gauner ist lediglich bekannt, dass einer eine rote Jacke, ein anderer eine schwarze Kapuzenjacke und der Dritte im Bunde ein Basecap getragen haben soll. Der entstandene Schaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittler aus Offenbach nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Zeugensuche nach Kabeldiebstahl - Dietzenbach

(cb) Vermutlich nutzten Unbekannte einen Laster, um Kupferkabel im Wert von knapp 10.000 Euro von einem Gelände in der Assar-Gabrielsson-Straße (10er-Hausnummern) abzutransportieren. Der Kabeldiebstahl ereignete sich bereits zwischen Donnerstag (4. Juni), 23.30 Uhr und Freitag (5. Juni), 00.05 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

5. Falsche Handwerker erbeuten Schmuck - Obertshausen

(cb) Nachdem vermeintliche Handwerker am Mittwochnachmittag Schmuck im Wert von etwa 5.000 Euro mitgehen ließen, sucht die Kripo nach Zeugen der Tat. Die beiden Betrüger verschafften sich gegen 16.15 Uhr unter einem Vorwand Zutritt in das Haus einer Rentnerin. Während einer der beiden die ältere Dame ablenkte, begab sich sein Komplize in das Obergeschoss des Einfamilienhauses und klaute aus einer Schmuckschatulle Ringe, Ketten sowie Armbänder. Nach der Tat flüchteten die beiden Langfinger über die Straße "Im Birkeneck" in unbekannte Richtung. Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- etwa 20 Jahre alt - zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und von schlanker Statur - Bekleidung: dunkles T-Shirt

Täter 2:

- zwischen 55 und 60 Jahre alt - etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur - Bekleidung: weißes T-Shirt

Zeugen können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 telefonisch bei der Kriminalpolizei in Offenbach melden.

6. Autobahnbrücke beschmiert: Zeugen gesucht! - Autobahn 3 / Obertshausen

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro hinterließen bis dato Unbekannte, nachdem sie einen Schriftzug auf eine Autobahnbrücke der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau geschrieben hatten. Mit Farbwalzen brachten die Unbekannten am Mittwoch, zwischen 1.35 Uhr und 1.50 Uhr, den weißen Schriftzug auf. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter der Kripohotline (069 8098-1234) entgegen.

7. Mehrere Pkw auf der Ebertstraße beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Mühlheim am Main

(me) Etwa 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose: Ein Mann mit dieser Personenbeschreibung steht mutmaßlich in Zusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen von Mittwochmittag. Bislang sind bei der Polizei Beschädigungen an fünf Wagen bekannt oder gemeldet worden. Gegen 14.15 Uhr soll die oben beschriebene Person die Ebertstraße entlanggelaufen sein und mit einem Gegenstand mehrere Wagen, darunter einen Audi Q3 und einen Skoda Fabia, zerkratzt haben. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben aber auch die Besitzer von weiteren beschädigten Autos melden, sich bitte bei der Polizeistation in Mühlheim (06108 6000-0).

8. Mehrere tausend Euro Schaden an weißem Audi verursacht - Langen

(me) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochnachmittag in der Egelsbacher Straße. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Beamten aus Langen davon aus, dass der unbekannte Unfallverursacher gegen 15.30 Uhr die Straße befuhr und einen dort parkenden SUV von Audi streifte. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher einfach davon. Der Schaden an dem Q5 mit OF-Kennzeichenschildern dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation (06103 9030-0).

9. VW Multivan gestohlen: Hinweise erbeten! - Dreieich

(me) Langfinger hatten es in der Nacht zum Mittwoch auf einen schwarzen VW-Bus abgesehen. Nachdem die Besitzer den Multivan mit OF-Kennzeichenschildern gegen 18.15 Uhr auf einem Parkplatz im Sudetenring (70er-Hausnummern) abgestellt hatten, fanden sie am nächsten Morgen, gegen 8.45 Uhr, nur noch die leere Stellfläche vor. Offenbar hatten die Diebe in der Nacht die technischen und mechanischen Sicherungen des etwa 20.000 Euro teuren Wagens überwunden und fuhren mit diesem davon. Zeugen wenden sich bitte an die Ermittler aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

10. Hecke angezündet: Verantwortliche Jugendliche an Erziehungsberechtigten übergeben - Dreieich

(me) Sie sollen am Mittwoch, um kurz nach 17 Uhr, eine Hecke auf der Hainer Chaussee in Brand gesetzt haben: So die Vorwürfe gegen fünf Jugendliche, die durch die Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen und in der Folge an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Da an der betroffenen Hecke ein Schaden von etwa 8.000 Euro entstand, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Geschehens. Hinweisgeber setzen sich bitte unter der 069 8098-1234 mit der Kripo in Offenbach in Verbindung.

Offenbach, 11.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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