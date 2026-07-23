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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Wismar (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Wismar am Mittwochabend einen E-Scooter-Fahrer in Wismar.

Gegen 19:25 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte in der Etkar-Andre-Straße einen Mann, der ihnen auf einem E-Scooter aus Richtung Rudi-Arndt-Straße entgegenkam. Als die Polizisten ihn anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, ignorierte er ihre Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. In der Rudolf-Breitscheid-Straße konnte der Mann schließlich gestoppt werden.

Während der Kontrolle griff er in seine Bauchtasche, um seinen Personalausweis herauszuholen. Dabei erkannten die Beamten einen pistolenähnlichen Gegenstand. Die Tasche wurde dem Mann umgehend abgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Tasche fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe sowie betäubungsmittelähnliche Substanzen. Diese Gegenstände sind sichergestellt worden.

Zudem nahmen die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme bei ihm angeordnet und durchgeführt.

Vom Tatverdächtigen ging während der gesamten polizeilichen Maßnahme keine Bedrohung im Zusammenhang mit der aufgefundenen Schreckschusswaffe aus. An dem Einsatz waren mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen beteiligt.

Gegen den deutschen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen möglicher Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Stefan Baudler
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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