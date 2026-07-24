Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt mit Motorroller von Loxstedt nach Bremerhaven - Tatverdächtige können flüchten, werden aber später identifiziert

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. An Mittwochabend (22.07.2026) kam es gegen 21:50 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Motorroller im Bereich der Feldwege an der Straße An der Reithbahn in Loxstedt.

Als der Funkstreifenwagen erkannt wurde, setzten sich zwei Personen mit dem Roller in Bewegung und flüchteten umgehend vor der Streifenwagenbesatzung. Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn wurden missachtet. Die Flucht führte dann weiter in Richtung der Weserstraße nach Bremerhaven. Mehrfach wurden rote Ampeln missachtet. Im Bereich der Straße Dreibergen konnten beide Personen an einer Baustelle, welche für einen PKW nicht passierbar war, flüchten.

Während der Fahrt hatte der Beifahrer wiederholt sein Smartphone in der Hand, vermutlich um zu Filmen. Als der Roller flüchten konnte, Strecke der Beifahrer mehrfach seinen Mittelfinger in Richtung der Einsatzkräfte.

Durch spätere Ermittlungen konnten beide Personen identifiziert werden. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 17-jährigen Bremerhavener als Fahrer sowie einen 15-jährigen Bremerhavener als Beifahrer.

Gegen beide Personen wurden aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Beleidigung entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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