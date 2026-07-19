Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB27 mit leichtverletzten Personen

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Freitag (17.07.2026) ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode ein Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden. Hierbei musste ein 39-jähriger Loxstedter mit seinem PKW Skoda verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 38-jährige aus Arnstein bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Golf auf den Skoda auf. Beide Unfallbeteiligten klagten über Schmerzen, lehnten aber eine rettungsdienstliche Behandlung vor Ort ab. Der Der Golf des 38-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschlepper von der Unfallstelle entfernt werden. Der Gesamtschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt.

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Samstag (18.07.2026) ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Hierbei befuhr ein 43-jähriger aus Eschwege mit seinem Skoda den Überholfahrstreifen BAB27 und überholte mehrere Fahrzeuge. Von hinten näherte sich ein 61-jähriger Bremer mit seinem Mercedes. Dieser nutzte eine Lücke auf dem Hauptfahrstreifen, um den Skoda verbotswidrig rechts über den Hauptfahrstreifen zu überholen. Als er vor dem Skoda wieder einscherte, musste der 43-jährige so stark abbremsen, dass sich ein Insasse des Skodas leicht den Kopf anschlug und über Schmerzen klagte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Gegen den Bremer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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