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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zur Vermisstensuche nach Seniorin in Langen - Frau wohlbehalten in Bremerhaven angetroffen

Cuxhaven (ots)

Langen/Bremerhaven. Die Seniorin konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Wir bitten darum die persönlichen Informationen und das Foto nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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