Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zur Vermisstensuche nach Seniorin in Langen - Frau wohlbehalten in Bremerhaven angetroffen

Cuxhaven (ots)

Langen/Bremerhaven. Die Seniorin konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Wir bitten darum die persönlichen Informationen und das Foto nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe.

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