Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gesuchte Männer durch Bundespolizei verhaftet: Geldstrafen gezahlt

Kupfermühle/Böglum (ots)

Heute Vormittag kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Kupfermühle ein dänisches Fahrzeug mit zwei Insassen. Beide wiesen sich ordnungsgemäß aus, jedoch lag gegen den dänischen Fahrer ein Haftbefehl vor.

Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen.

Nach Eröffnung des Haftbefehls konnte der Däne dann die festgelegte Geldstrafe in Höhe von mehr als 2000,- Euro in bar bezahlen. Er entging somit einem Gefängnisaufenthalt.

Im Bereich der B5 in Böglum konnten Bundespolizisten zeitgleich einen weiteren Haftbefehl vollstrecken. Bei der Kontrolle eines 64-jährigen Kroaten stellten die Beamten fest, dass auch dieser mit Haftbefehl gesucht wurde. Auch er konnte die Geldstrafe bezahlen und entging einem 15-tägigen Aufenthalt in einer JVA.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell