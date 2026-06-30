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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter Seniorin in Mulsum - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Mulsum. Am Montagvormittag (29.06.2026), gegen 10:15 Uhr, kam es im Bereich der Straße "Hinter der Bahn" in Mulsum zu einem Verkehrsunfall.

Ein 60-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste fuhr mit seinem Pkw rückwärts von seinem Grundstück auf die Straße "Hinter der Bahn". Zur gleichen Zeit war eine 84-jährige Frau, ebenfalls aus der Wurster Nordseeküste, dort mit ihrem Rollator unterwegs. Die Frau stürzte, erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ob es vor dem Sturz zu einer Berührung zwischen dem Pkw und der Fußgängerin gekommen war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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