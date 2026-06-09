LPI-NDH: Frau angefahren

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Dienstag kam es am frühen Nachmittag zu einem räuberischen Diebstahl an der Sperberwiese. Hier hatte ein polizeibekannter 48-Jähriger zunächst Schuhe anprobiert und wollte damit das Geschäft verlassen. Hieran wurde er von einer 34-jährigen Zeugin im Eingangsbereich gehindert, woraufhin der Mann um sich schlug und die Frau einmal auf Brusthöhe traf. Ein mittlerweile dazu geeilter ...

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