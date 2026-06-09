Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Frau angefahren
Mühlhausen (ots)
Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer 71-jährigen Dame kam es Dienstagnachmittag in der Kasseler Straße. Der 84-jähriger Fahrer eines PKW wollte in den Obermühlenweg abbiegen und übersah hierbei vermutlich die querende Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht an der Hüfte verletzt. Sie wurde zur medizinischen Behandlung von Rettungskräften in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.
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