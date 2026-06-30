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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zum Unfall mit Sattelzug auf der B71 - Fahrbahn in der Nacht wieder freigegeben

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Nach dem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirchwistedt ist das Fahrzeug inzwischen geborgen. Die Bergung gestaltete sich hierbei äußerst schwierig, da die aus Beton bestehende Ladung aufwändig umgepumpt werden musste.

Die Fahrbahn war bis in die Nachtstunden voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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