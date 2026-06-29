PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sattelzug verunfallt auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirwistedt - Fahrzeugführer leicht verletzt - Vollsperrung (Foto im Anhang)

POL-CUX: Sattelzug verunfallt auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirwistedt - Fahrzeugführer leicht verletzt - Vollsperrung (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am heutigen Montag (29.06.2026= kam es gegen 12:00 Uhr auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirchwistedt zu einem Verkehrsunfall. Ein Sattelzugfahrer geriet aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den rechten Seitenraum. Der Sattelzug kippte daraufhin auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund der aufwändigen Bergung ist die Strecke derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird noch einige Stunden andauern.

Wir geben Rückmeldung, sobald die Strecke wieder frei ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 12:33

    POL-CUX: Pressemeldungen der PI Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Unfall im Rückstau Zeugen für Unfall mit schwer Verletzten gesucht Bremerhaven/BAB27. Am Samstag, den 27.06.2026 ereignete sich um 12:44 Uhr ein Auffahrunfall auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Im Rückstau der Baustelle Bremerhaven-Wulsdorf musste eine 26-Jährige Brandenburgerin verkehrsbedingt abbremsen, der hinter ihr fahrende 19-jährige Oytener fuhr mit seinem Audi aufgrund zu geringen ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:19

    POL-CUX: Wucher und Bedrohung durch "Handwerker" in Schiffdorf - Warnhinweise

    Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. Am gestrigen Donnerstag (25.06.2026) meldete sich ein 74-jähriger Schiffdorfer, dass er von zwei Mitarbeitern einer Handwerkerfirma bedroht wurde. Diese hätten zuvor Arbeiten an seinem Haus durchgeführt. Die beiden Männer, 24 und 32 Jahre alt aus Bremerhaven, hätten vor einigen Wochen an der Haustür geklingtelt und Arbeiten am Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren