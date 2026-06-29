POL-CUX: Sattelzug verunfallt auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirwistedt - Fahrzeugführer leicht verletzt - Vollsperrung (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Beverstedt. Am heutigen Montag (29.06.2026= kam es gegen 12:00 Uhr auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirchwistedt zu einem Verkehrsunfall. Ein Sattelzugfahrer geriet aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den rechten Seitenraum. Der Sattelzug kippte daraufhin auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund der aufwändigen Bergung ist die Strecke derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird noch einige Stunden andauern.
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