Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Rauchmelder rettet Familie in Büsum - kleines Gerät mit großer Wirkung

Dithmarschen (ots)

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hat heute am frühen Morgen in Büsum vermutlich Schlimmeres verhindert und einer kleinen Familie das Leben gerettet.

Die Bewohner wurden durch den lauten Alarmton des Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen. Als die Mutter der Familie nach der Ursache des Geräusches sehen wollte, stellte sie fest, dass die Wohnung bereits vollständig verraucht war. Dank des rechtzeitig ausgelösten Warnsignals konnten sich alle Bewohner umgehend ins Freie retten.

Nach dem Notruf rückte die Feuerwehr zur Einsatzstelle aus und erkundete die betroffene Wohnung. Dabei stellten die Einsatzkräfte einen Brand in der Küche fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass sich der Schaden in Grenzen hielt. Anschließend wurde die Wohnung gründlich belüftet. Nachdem keine Gefahr mehr bestand, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig Rauchwarnmelder in Wohnungen sind. In diesem speziellen Fall haben die Geräte entscheidend dazu beigetragen, dass die Familie rechtzeitig gewarnt wurde und sich in Sicherheit bringen konnte. Rauchwarnmelder können im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen - und Leben retten.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell