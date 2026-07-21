Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: 103 Einsatzkräfte im Großeinsatz: Feuerwehr verhindert Ausbreitung eines Dachstuhlbrandes

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Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Montagabend, den 20. Juli 2026, meldeten gegen 23:15 Uhr mehrere Anrufer der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhlbereich eines Mittelreihenhauses in der Grünberger Straße in Henstedt-Ulzburg.

Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg zunächst mit dem Einsatzstichwort "FEU G" (Feuer, größer als Standard) alarmiert. Bereits die ersteintreffenden Kräfte der Polizei bestätigten die Lage sowie die akute Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf die angrenzenden Reihenhäuser. Aufgrund dieser Lage wurde das Einsatzstichwort bereits während der Anfahrt der Einsatzkräfte auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht und somit die gesamte Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg alarmiert. Im weiteren Verlauf des Einsatzes lies der Einsatzleiter das Einsatzstichwort auf "FEU 3" (Feuer, drei Löschzüge) erhöhen, um zusätzliche Einsatzkräfte, insbesondere Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Kisdorf an die Einsatzstelle zu führen.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein. Insgesamt kamen vier handgeführte C-Strahlrohre zur Brandbekämpfung zum Einsatz, eines davon über die Drehleiter. Die Brandbekämpfung erfolgte von zwei Seiten: Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, über deren Korb die Löschmaßnahmen durchgeführt wurden. Parallel dazu erfolgte der Löschangriff im Frontbereich mit weiteren C-Strahlrohren.

Zu Beginn des Einsatzes wurde ein Innenangriff durch Atemschutztrupps eingeleitet. Dieser musste jedoch aufgrund der Lageentwicklung vorerst abgebrochen werden, sodass die Brandbekämpfung anschließend von außen aus dem Drehleiterkorb fortgeführt wurde. Nachdem das Dach mittels der Drehleiter großflächig aufgenommen und das Feuer massiv bekämpft wurde, konnte der Innenangriff mit mehreren Trupps unter PA wieder aufgenommen werden.

Insgesamt waren 17 Trupps unter Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehren Henstedt-Ulzburg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kisdorf im Einsatz. Die Gesamtzahl der eingesetzten Kräfte belief sich auf 103.

Gegen 01:25 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Im Anschluss fanden umfangreiche Nachlöscharbeiten statt. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der Einsatz wurde gegen 02:15 Uhr vollständig beendet.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein größeres Schadensausmaß verhindert werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude konnte weitestgehend unterbunden werden. Lediglich in kleineren Bereichen kam es zu leichten Schäden im Dachbereich angrenzender Häuser.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg (Alle drei Gemeindewehren) Freiwillige Feuerwehr Kisdorf Kreisfeuerwehrverband Segeberg: ein Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein: drei Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Segeberg: ein Fachberater Betreuung Polizei Segeberg und Pinneberg

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