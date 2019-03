Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg

FW-RZ: Großfeuer in einem Opel/Fiat Autohaus in Mölln

Ratzeburg (ots)

Kreis Herzogtum Lauenburg / Sonntag / 03.03.2019 Wegen eines Feuers in einem Autohaus in Mölln, wurde gegen 14:15 Uhr Großalarm für die Feuerwehren Mölln und Umgebung ausgelöst. Bei Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge brannten die Gebäuderückseite des Werkstattbereichs und das Dach bereits in voller Ausdehnung.

Haupt-Einsatzschwerpunkt war es, ein sich in unmittelbarer Nähe befindendes Wohnhaus vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen. Als weiterer Einsatzschwerpunkt musste die Brandausbreitung vom Werkstatt-, in den Verkaufsbereich verhindert werden, was durch den massiven Einsatz von Wasser und Schaummittel jeweils sehr gut gelang.

Vor Ort waren rund zehn Feuerwehren, mit etwa 180 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Wehren wurden vorsorglich in Bereitschaft versetzt. Innerhalb des Gebäudes verbrannten vier PKW, ein Wohnmobil und ein Gabelstapler. Zahlreiche weitere PKW, die sich in unmittelbarer Nähe des Gebäudes befanden, konnten in Sicherheit gebracht werden. Einige waren, oder wurden dabei beschädigt.

Die Möllner Bevölkerung wurde über die mobilen Warnsysteme "NINA" und "KATWARN" aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen wurden nicht verletzt. Die Mitarbeiter einer "Star- Tankstelle" stellten dankenswerter Weise Ihre sanitären Anlagen und kostenlosen Kaffee zur Verfügung.

Schwierigkeiten hatten die Feuerwehrkräfte bis zuletzt mit der Dachkonstruktion, die aus mehreren Lagen Bitumen bestand, und den Metallverkleidungen des Gebäudes. Ein nachgeforderter Bagger legte schließlich die letzten Brandnester frei. Gegen 16:15 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Die Nachlöscharbeiten werden sich noch einige Zeit hinziehen.

Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg

