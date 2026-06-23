Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wer hat Ursula Maria H. aus Empelde gesehen? Polizei Hannover bittet um Hinweise

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Hannover (ots)

Seit dem frühen Dienstagnachmittag, 23.06.2026, wird die 58-jährige Ursula H. aus Ronnenberg (Empelde) gesucht. Die Frau benötigt dringend medizinische Hilfe. Die Polizei Hannover bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Ronnenberg verschwand die Vermisste am Dienstag, 23.06.2026, zwischen 06:00 und 14:00 Uhr von ihrer Wohnanschrift nahe der Berliner Straße in Empelde. Gegen 14:00 Uhr bemerkten Angehörige ihr Verschwinden und alarmierten die Polizei. Aufgrund des Gesundheitszustands der Vermissten wird angenommen, dass diese dringend medizinische Hilfe benötigen könnte.

Ursula Maria H. ist 58 Jahre alt, ca. 1.60m groß und von kräftiger Statur. Sie trägt schulterlanges, lockiges blondes Haar. Die Kleidung, die sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Zur Suche nach der Vermissten wurden bereits mehrere Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Da alle Maßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05109 517-0 beim Polizeikommissariat Ronnenberg zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. /pol

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