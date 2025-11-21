Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 67-Jährige aus Hemmingen vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Mit Fotos bittet die Polizei in Ronnenberg die Bevölkerung bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Hemmingen um Mithilfe. Die 67-Jährige war am Freitagmorgen, 21.11.2025, zu einem Spaziergang aufgebrochen, kehrte jedoch nicht nach Hause zurück. Aufgrund einer Erkrankung ist eine Eigengefährdung anzunehmen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Ronnenberg verabschiedete sich Angelika K. am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr von ihrem Mann, um zu einem Spaziergang aufzubrechen. Sie verließ das gemeinsame Wohnhaus im Bereich "Lange Wiese" im Hemminger Ortsteil Hiddestorf in unbekannte Richtung. Nachdem sie bis zum Vormittag nicht zurückgekehrt war, zeigte ihr Ehemann das Verschwinden bei der Polizei an. Da aufgrund einer Erkrankung eine Eigengefährdung besteht, leitete die Polizei umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, zu denen unter anderen auch die Absuche mit einem Mantrailer-Hund gehörte.

Da Angelika K. bis zum späten Freitagnachmittag noch immer nicht zurückgekehrt war, entschied sich die Polizei dazu, die Bevölkerung durch die Veröffentlichung von Fotos der Seniorin um Mithilfe bei der Suche zu bitten.

Die Vermisste ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Sie trägt dünne weiße Haare, die nach hinten gekämmt sind. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war Angelika K. mit einem blauen, gefütterten Anorak bekleidet. Zudem trug sie eine helle Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise zu der Frau beziehungsweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109-5170 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle beziehungsweise über den Notruf 110 zu melden. /ram

