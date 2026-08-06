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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in eine Kfz-Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (05.08.) gegen 02:50 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Autowerkstatt an der Straße An der Brücke ein.

In der Werkstatt entwendete der Unbekannte einen Tresor, in dem sich mehrere Fahrzeugschlüssel und Bargeld befanden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Unbekannte mit einem Fahrrad oder Motorrad unterwegs gewesen sein.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0.

/cd Ref. 260805-1057

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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