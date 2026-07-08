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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagenbrand

Sonnenstein (ots)

Dienstagnacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage gerufen. Ausgelöst wurde das Feuer von zwei Jugendlichen, die an einem Motorrad schraubten. Beim Start des Motors sprang nach bisheriger Erkenntnis ein Funke auf eine neben der Maschine stehende Ölwanne über und entflammte diese. Die Jugendlichen verließen sofort die Garage und wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass lediglich eine Verrußung und kein Sachschaden entstanden ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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