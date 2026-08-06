Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen an einer Sportanlage

Moers (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:40 Uhr, traf eine 43- jährige Frau aus Moers auf einen ihr unbekannten Mann, der sich an einer Sportanlage der Asberger Straße entblößte und ihr sein Geschlechtsteil zeigt.

Die Frau hatte sich zu dem Zeitpunkt auf dem rückseitig angrenzenden Waldweg befunden, als sich der Mann vor sie gestellt und sich vor ihr in Scham verletzender Weise entblößte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich , ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm bis 175 cm groß, schlank, beigefarbiges T-Shirt und Hose. Neben dem Mann soll ein Fahrrad gestanden haben. Es könnte demnach sein, dass dieser damit im Vorfeld und auch im Nachgang unterwegs gewesen ist. Zu dem Fahrrad können keine konkreten Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, bitte Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu wenden.

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