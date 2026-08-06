POL-WES: Moers - Unbekannte entwenden Kupferkabel vom Dach einer Solaranlage - Zeugensuche
Moers (ots)
In der Nacht von Montag (03.08.), 22 Uhr auf Dienstag (04.08.), 5 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Dach eines Berufkollegs an der Repelener Straße mehrere Kupferkabel einer Solaranlage.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum verdächtig vorgekommen sind, sich bei der Polizeiwache Süde in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.
/cd Ref. 260805-1535
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