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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte entwenden Kupferkabel vom Dach einer Solaranlage - Zeugensuche

Moers (ots)

In der Nacht von Montag (03.08.), 22 Uhr auf Dienstag (04.08.), 5 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Dach eines Berufkollegs an der Repelener Straße mehrere Kupferkabel einer Solaranlage.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum verdächtig vorgekommen sind, sich bei der Polizeiwache Süde in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

/cd Ref. 260805-1535

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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