Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Dieselkraftstoff an einer Bewässerungsanlage

Sonsbeck (ots)

In Zeitraum von Dienstagabend (04.08.), 21 Uhr bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, entwendeten Unbekannte insgesamt 800 Liter Dieselkraftstoff aus einer Bewässerungsanlage an der Weseler Straße.

Die betroffene Bewässerungsanlage wird mit einem Dieselmotor betrieben, dessen Tank vollständig geleert wurde. Diese war zur Tatzeit unmittelbar am Fahrbahnrad der Weseler Straße abgestellt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu melden.

/cd Ref. 260805-1851

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