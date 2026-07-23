Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zwei Tatverdächtige nach Autoaufbruch ermittelt

Rheinberg (ots)

Die Polizei konnte gestern zwei Männer vorläufig festnehmen, die verdächtigt werden, gegen 02:10 Uhr in der Christine-Bürger-Straße ein Auto aufgebrochen zu haben.

Nachdem eine Zeugin die Polizei informierte, dass sie zwei Männer beim Aufbruch eines parkenden PKW beobachtet habe, konnten die Beamten beim Einfahren in die Straße zwei dunkel gekleidete Personen feststellen, die bei Anblick des Polizeifahrzeugs die Flucht ergriffen.

Die Personen flüchteten durch einen Garten und über einen Zaun bis in ein angrenzendes Waldstück. Die Beamten nahmen zunächst die Verfolgung zu Fuß auf. Das Waldgebiet wurde zügig durch weitere eingesetzte Polizeibeamte umstellt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suchmaßnahmen vor Ort.

Die Beamten konnten im Waldgebiet schließlich die zwei 25 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen aus Rheinberg feststellen und vorläufig festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kleve Zweigstelle Moers wurden die Tatverdächtigen nach Feststellung ihrer Personalien entlassen.

BH/

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