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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in eine Imbissbude

Moers (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 03:50 Uhr gewaltsam Zugang in eine Imbissbude auf einem Parkplatz an der Franz-Haniel-Straße.

Der Unbekannte entfernte zunächst einen Teil der Außenverkleidung (Blech) des Imbisses und gelangte so in das Innere des Verkaufsstandes.

Im Weiteren entwendete er hieraus Bargeld und flüchtete dann mit einem Roller unbekannter Marke.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260722-0900

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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