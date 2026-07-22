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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Spielhalle
Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 05:20 Uhr in eine Spielhalle an der Fritz-Haber-Straße eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. In der Spielhalle brachen sie einen Automaten auf und nahmen Bargeld mit.

Weitere Automaten wurden augenscheinlich nicht beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, unter Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260722-0611

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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