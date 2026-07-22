Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Wesel (ots)

Am 22.07.2026 baten wir um 13:35 Uhr via Pressemitteilung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Moers.

Der Mann kehrte wohlbehalten nach Hause zurück.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche!

Dem Fahndungsaufruf war ein Lichtbild des Mannes beigefügt.

Sollten Sie dieses in den sozialen Medien oder auf sonstigen Plattformen geteilt haben, bitten wir darum, das Foto zu löschen und auf Ihren Verteilwegen ebenfalls um die Löschung zu bitten.

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