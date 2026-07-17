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POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung Polizei sucht mit Foto nach 70-jähriger Vermissten

POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung Polizei sucht mit Foto nach 70-jähriger Vermissten
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Moers (ots)

Seit dem 17.07.2026, 08:00 Uhr, wird die 70-jährige Ute S. aus Moers vermisst. Die Frau hat sich untypisch von ihrem persönlichen Wohnumfeld entfernt und ist aufgrund einer Erkrankung möglicherweise zeitlich und örtlich nicht orientiert. Ute S. wird wie folgt beschrieben: - weiblich - circa 1,70 cm groß - untersetzte Statur - blonde, schulterlange Haare - braune Augen. Die Vermisste trägt aktuell eine hellblaue Jacke, eine schwarze Hose und führt eine Umhängetasche mit sich. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Ute S. machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeileitstelle in Wesel unter 0281-107-1122.

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw

Kontakt für Medienvertreter:

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Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
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