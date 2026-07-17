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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Drei schwerverletzte Personen nach Unfall

Kamp-Lintfort (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind heute gegen 08:10 Uhr auf der Rheinberger Straße (B510) insgesamt drei Personen schwer verletzt worden.

Der 25-jährige Fahrer eines Transporters war am Morgen auf der B510 vom Kamp-Lintfort nach Rheinberg unterwegs. In Höhe der Nordstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Wagen. Der 66-jähriger Fahrer dieses Wagens war in der Gegenrichtung unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer schwer. Sie mussten mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Bei dem 66-jährigen Fahrer besteht Lebensgefahr.

Durch umherfliegende Trümmerteile ist auch ein 64-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Er war mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Rheinberger Straße in Höhe der Unfallstelle unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen und ein Sachverständiger waren vor Ort, um den genauen Unfallablauf zu ermitteln.

Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Während der noch laufenden Unfallaufnahme ist die B510 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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